De Verenigde Staten zijn zaterdag begonnen met het opruimen van een oude luchtbasis in Vietnam, waar tijdens de Vietnamoorlog het chemische ontbladeringsmiddel Agent Orange werd opgeslagen. De schoonmaak gaat tien jaar duren en kost ongeveer 162 miljoen euro.

Het gaat om het vliegveld in Bien Hoa in de provincie Dong Nai. Deze luchthaven wordt beschouwd als de meest vervuilde in het land.

Agent Orange is een ontbladeringsmiddel dat tussen 1962 en 1971 door de Amerikanen over Vietnamese oerwouden werd gestrooid, om deze te ontdoen van takken en bladeren. De bedoeling was dat Vietnamese schuilplaatsen beter te zien zouden zijn.

'Miljoenen mensen werden getroffen door het ontbladeringsmiddel'

In Agent Orange zit de stof dioxine, hetgeen leidde tot een grote toename van kanker in het gebied. Volgens Vietnamese autoriteiten zijn miljoenen mensen getroffen door het ontbladeringsmiddel, onder wie ongeveer 150.000 kinderen die kampten met ernstige geboorteafwijkingen.

Naar schatting is tijdens de oorlog ongeveer 80 miljoen liter Agent Orange door Amerikaanse troepen over Zuid-Vietnam gespoten. Amerikaanse veteranen die werden blootgesteld aan ontbladeringsmiddel worden door de staat gecompenseerd. Dat geldt niet voor Vietnamese burgers. Ook bood Amerika nooit excuses aan voor het gebruik van het middel.

De Amerikaanse ambassadeur in Vietnam, Daniel Kritenbrink was zaterdag tijdens de lancering van het programma verheugd over de samenwerking met Vietnam: "Het feit dat twee voormalige vijanden nu samenwerken aan zo'n complexe taak is niets minder dan historisch."

De Verenigde Staten startte al eerder eenzelfde soort project

In 2012 startte de Verenigde Staten eenzelfde soort project. Toen was het de luchthaven van de stad Danang waar Agent Orange verwijderd werd. Dat proces werd in november 2018 afgerond. De hoeveelheid dioxine was in Danang ongeveer vier keer minder dan in het huidige project in Ho Chi Minh-stad.

De Vietnamoorlog was een oorlog tussen het op de Verenigde Staten georiënteerde Zuid-Vietnam en het op de Sovjet-Unie en China georiënteerde Noord-Vietnam. Deze duurde van 1955 tot en met 1975 en had miljoenen doden tot gevolg.