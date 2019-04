De politie in Noord-Ierland heeft twee mannen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van journalist Lyra McKee (29) tijdens een rel in de stad Londonderry op donderdag.

De twee arrestanten zijn achttien en negentien jaar oud, maakte de politie zaterdag bekend.

McKee werd afgelopen donderdagavond doodgeschoten tijdens rellen in de wijk Creggan, waar veel Ierse nationalisten wonen. De politie werd door een menigte bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Een aantal politievoertuigen werd in brand gestoken.

De politie maakte vrijdag video-opnamen openbaar van een gemaskerde schutter bij de onlusten in Londonderry, die kogels afvuurde op politievoertuigen en toeschouwers. McKee, die in de buurt stond, werd getroffen en zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Ze overleed kort na aankomst.

De Ierse premier Leo Varadkar zei in een reactie bedroefd te zijn over de gebeurtenissen. "We zullen niet toestaan dat degenen die geweld, vrees en haat propageren ons terugbrengen naar het verleden", zei hij.

Tijdens een wake voor de om het leven gekomen McKee zei haar partner dat haar "prachtige toekomst is uitgewist door een barbaarse daad".

Politie verdenkt splintergroepering IRA

De politie beschouwt de dood van McKee als een terroristisch incident en vermoedt dat de dader en eventuele medeplichtigen uit de kringen van de Real Irish Republican Army komen, een splintergroepering van de IRA.

De IRA was een paramilitaire organisatie, die met name in de twintigste eeuw met geweld een verenigd Ierland nastreefde.

In Londonderry is het sinds januari onrustig. Toen ontplofte een autobom in de buurt van een rechtbank in het centrum van de stad. Ook die daad werd gelinkt aan de Real IRA.

Londonderry is na Belfast de grootste stad van Noord-Ierland. Ierse nationalisten noemen de plaats Derry. De aanloop naar Pasen is daar vaker onrustig: veel Ierse republikeinen herdenken dan de Paasopstand tegen de Britse overheersing in 1916.

McKee schreef over Noord-Iers conflict

De Noord-Ierse McKee was werkzaam voor de nieuwssite Mediagazer. In het verleden schreef ze onder meer voor The Atlantic, Mosaic Science en BuzzFeed News.

McKee deed uitgebreid verslag van het Noord-Ierse conflict en de consequenties daarvan. Vorig jaar kwam haar boek Angels With Blue Faces uit, een non-fictieverhaal over de moord op de Noord-Ierse politicus Robert Bradford ten tijde van The Troubles.