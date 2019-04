Een rechter in Peru heeft bepaald dat de voormalige president Pedro Pablo Kuczynski zijn strafzaak achter tralies moet afwachten. Het voorarrest kan tot drie jaar duren. De oud-president wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

De 80-jarige Kuczynski was zelf niet bij de zitting aanwezig, omdat hij behandeld wordt aan zijn hart. Voor de rechter was dat geen reden om hem huisarrest te verlenen, zoals zijn advocaat bepleitte. Kuczynski kan volgens hem ook prima in de gevangenis behandeld worden aan zijn gezondheidsproblemen.

Het oordeel van de rechter komt twee dagen nadat een andere ex-president van Peru zelfmoord had gepleegd toen de politie hem wilde arresteren. Alan García was eveneens verdachte in het grote corruptieonderzoek naar Odebrecht.

De zelfmoord van García vergroot de kritiek dat het onderzoek op te agressieve wijze wordt uitgevoerd. Rechters en aanklagers zouden onder meer misbruik maken van de mogelijkheid tot voorarrest.