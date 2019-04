Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de eis van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden om inzage te krijgen in het hele Ruslandonderzoek zaterdag "voorbarig" en "onnodig" genoemd.

In een verklaring heeft het ministerie laten weten samen te werken met het Congres om tegemoet te komen aan het verzoek. Maar het departement voegt daar wel aan toe dat dat in overeenstemming moet zijn met de wet en de rechten van de regering.

De Democratische commissievoorzitter Jerrold Nadler heeft op vrijdag formeel inzage geëist in het hele rapport van de speciale onderzoeker Robert Mueller.

Volgens Nadler is de donderdag gepresenteerde versie voor veel Congresleden onduidelijk. Stukken uit het originele rapport zijn onleesbaar gemaakt omdat die met andere lopende zaken te maken zouden hebben.

Geen samenzwering met Russen

Het 448 pagina's tellende rapport heeft twee delen. Het eerste deel gaat over Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en verdenkingen dat toenmalig Republikeins presidentskandidaat Donald Trump met hen zou hebben samengezworen.

Mueller heeft geen bewijzen gevonden dat het Trump-team bewust coördineerde of samenzwoer met Russen.

De Trump-campagne had opvallend veel contacten met Rusland en juichte Russische hackaanvallen op de Democraten toe. Mueller schrijft dat campagnewerkers ook correspondentie hebben vernietigd en via versleutelde apps communiceerden, waardoor zijn team daar geen zicht op kon krijgen.

Democraten beschuldigen minister van partijdigheid

Het tweede deel gaat over de vraag of Trump heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren - een misdrijf - door zich met het Ruslandonderzoek te bemoeien.

Mueller heeft elf mogelijke pogingen tot belemmering op een rij gezet. Omdat het volgens een richtlijn van het Amerikaanse ministerie van Justitie niet mogelijk is een zittend president te vervolgen, stelde Mueller zijn oordeel over die pogingen uit en suggereerde hij dat eventuele vervolgstappen aan het Congres zijn.

Minister van Justitie William Barr nam wel het besluit dat er niet genoeg grond voor vervolging is.

De Democraten hebben geen vrede met die beslissing en betwisten Barrs onafhankelijkheid. Ze hebben Mueller opgeroepen in het Congres te komen getuigen en dringen aan op de openbaarmaking van het hele, ongecensureerde rapport.

Republikeinen beschuldigen team-Mueller van partijdigheid

Trump ziet in de conclusie dat er geen Russische samenzwering is geweest een overwinning, maar is ook niet blij met het rapport, dat een pijnlijk beeld van zijn presidentschap schetst.

Het "gekke Mueller-rapport" is volgens hem "gemaakt door achttien Democratische Trump-haters" en het bevat talrijke "onjuistheden en nonsens". Daarbij gaat de president voorbij aan het feit dat Mueller een geregistreerd Republikein is, die ook bij onder partijgenoten geldt als een gewetensvolle ambtenaar en nooit is betrapt op partijdigheid.

Een van de betwiste stellingen is dat Trump in juni 2017 juridisch adviseur Don McGahn zou hebben opgedragen te gaan werken aan het ontslag van Mueller. In het rapport staat dat McGahn dat toen heeft geweigerd.

Trump en de Republikeinen willen onderzoek naar de aanleidingen voor het Ruslandonderzoek.