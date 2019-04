De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder deze week telefonisch gesproken met de Libische generaal Khalifa Haftar, meldt het Witte Huis vrijdag.

De twee bespraken de "voortdurende inspanningen in de strijd tegen terrorisme" die Haftar levert volgens Trump.

In een verklaring van het Witte Huis staat dat Trump de belangrijke rol die Haftar speelt in de strijd tegen terrorisme en bij de bescherming van de Libische oliebronnen heeft erkend.

Ook bespraken Trump en Haftar een "gedeelde visie voor de transitie van Libië naar een stabiel, democratisch politiek systeem".

Al meer dan tweehonderd doden gevallen bij aanhoudende gevechten

In Libië zijn de afgelopen weken nieuwe gevechten uitgebroken. Haftar wil de macht in het land overnemen van de internationaal erkende regering in de hoofdstad Tripoli. Hij wil naar eigen zeggen "extremisten verslaan die banden hebben met de terroristische organisatie Al Qaeda".

De troepen van Haftar hadden de controle al over het oostelijke deel van het land en belegeren sinds begin april de hoofdstad. Zowel Haftar als de gevestigde regering van premier Fayez Al Sarraj zet de luchtmacht in. Er zijn tot nu toe al zeker tweehonderd doden gevallen.

Internationale gemeenschap verdeeld over Libië

De internationale gemeenschap is verdeeld over hoe ze moeten omgaan met de escalerende situatie in Libië. Donderdag hebben de VS en Rusland een VN-resolutie voor een wapenstilstand verworpen.

De VN steunt de internationaal erkende regering van Al Sarraj. Haftar wordt gesteund door Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. De positie van de VS is onduidelijk. Het land gaf geen reden op voor het verwerpen van de resolutie.

Donderdag beschuldigde de internationaal erkende regering Frankrijk ervan dat het land Haftar steunt. Als gevolg heeft Libië de samenwerking op het gebied van veiligheid met Parijs gestaakt. Frankrijk ontkent het bericht en zegt dat het land achter Al Sarraj staat.