Bij ongeregeldheden in de Noord-Ierse stad Londonderry is een vrouw donderdagavond doodgeschoten. De politie beschouwt haar dood als een terroristisch incident. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar kort na aankomst.

Bij de onlusten in de wijk Creggan werd de politie beschoten en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden enkele voertuigen in brand gestoken. Een journalist ter plaatse zag de vrouw staan nabij een politievoertuig toen ze opeens werd getroffen.

In Creggan, een buurt waar veel Ierse nationalisten wonen, begonnen de rellen na een inval van de politie in een woning. In Londonderry is het sinds januari onrustig nadat nabij een rechtbank in het centrum van de stad een auto ontplofte.

De Noord-Ierse politie vermoedt dat republikeinse extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter de explosie zitten. De politie was een kwartier van te voren gewaarschuwd en had slechts die tijd om een heleboel mensen te evacueren.