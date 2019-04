Een 29-jarige journalist is donderdagavond bij rellen in de Noord-Ierse stad Londonderry doodgeschoten. De Noord-Ierse politie beschouwt de dood van Lyra McKee als een terroristisch incident en is een moordonderzoek gestart.

De politie vermoedt dat republikeinse extremisten van de Real Irish Republican Army, een afsplitsing van de IRA, achter de aanslag zitten.

In Creggan, een buurt waar veel Ierse nationalisten wonen, was het de hele avond onrustig. De politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden enkele voertuigen in brand gestoken.

Volgens de politie verscheen donderdag rond 23.00 uur plotseling een schutter. Hij schoot in de richting van een politievoertuig. Een journalist ter plaatse zag McKee nabij de auto staan, toen zij werd getroffen.

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar kort na aankomst.

Al sinds januari onrustig in Londonderry

In Londonderry is het sinds januari onrustig. De onrust ontstond nadat nabij een rechtbank in het centrum van de stad een auto was ontploft. Ook die daad werd gelinkt aan de Real IRA. De IRA was een paramilitaire organisatie die met name in de twintigste eeuw met geweld een verenigd Ierland nastreefde.

Londonderry is na Belfast de grootste stad van Noord-Ierland. Ierse nationalisten noemen de plaats Derry.

McKee schreef over het Noord-Ierse conflict

De Noord-Ierse journalist McKee was werkzaam bij de nieuwssite Mediagazer. Ook schreef ze in het verleden onder meer voor The Atlantic, Mosaic Science en BuzzFeed News.

McKee deed uitgebreid verslag van het Noord-Ierse conflict en de consequenties daarvan. Vorig jaar kwam haar boek Angels With Blue Faces uit, een non-fictieverhaal dat gaat over de moord op de Noord-Ierse politicus Robert Bradford ten tijde van The Troubles.

Ze had onlangs een overeenkomst met de uitgeverij Faber & Faber gesloten voor haar volgende boek The Lost Boys, dat in 2020 werd verwacht.

Londonderry was in 1972 het decor van Bloody Sunday

Londonderry was op 30 januari 1972 ook het decor van het bloedbad dat de geschiedenis inging als Bloody Sunday.

Britse militairen openden die dag het vuur op demonstranten die een vreedzame, maar vooraf door de autoriteiten verboden, mars hielden voor burgerrechten. In totaal kwamen veertien betogers, vooral jongeren, daarbij om het leven.

Het bloedbad is nog altijd een van de bekendste gebeurtenissen van The Troubles, de gewelddadige strijd in Noord-Ierland die in 1998 formeel ten einde kwam. De Ierse popgroep U2 maakte er het nummer Sunday Bloody Sunday over.