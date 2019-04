Een week nadat de Soedanese president Omar Al Bashir is afgezet, zijn opnieuw tienduizenden burgers de straat op gegaan in het Afrikaanse land. Ze eisen het vertrek van de militaire raad en willen daarvoor in de plaats een volledig civiele regering.

"Vrijheid en revolutie zijn de keuze van het volk", "macht aan de burgers" en "vrijheid, vrede en gerechtigheid" scandeerden de demonstranten in verschillende steden in het land.

In de hoofdstad Khartoem hebben burgers zich gebarricadeerd in het centrum, nabij het militaire hoofdkwartier. Ze eisen dat de militaire raad, die zich installeerde nadat Al Bashir was afgezet, vertrekt.

Al Bashir werd precies een week geleden afgezet door de legertop onder leiding van generaal Ahmed Awad Ibn Auf, na maandenlange straatprotesten. Hij is woensdagavond overgebracht naar de Kobar-gevangenis in Khartoem.

Burgers ontevreden ondanks beloftes van militaire raad

De Soedanezen accepteerden Ibn Auf niet als leider, omdat hij banden had met Al Bashir. Ook zou hij banden hebben met de Janjaweed, de door de regering bewapende militie die in de regio Darfur vocht. Vrijdag werd Ibn Auf vervangen door luitenant-generaal Abdel-Fatah Burhan.

De militaire overgangsraad die het land nu leidt, onder leiding van Burhan, zegt dat ze alleen een overgangsregering vormt en dat het land over twee jaar klaar zal zijn voor een burgerregering.

Burhan trok zaterdag de straat op om in gesprek te gaan met de demonstranten en maakte gelijk een einde aan de ingestelde avondklok. Ook werden er regeringsfunctionarissen opgepakt en zijn de broers van Al Bashir gearresteerd.

In het weekend hadden ook oppositiegroepen, inclusief vertegenwoordigers van de demonstranten, een ontmoeting met vertegenwoordigers van de militaire raad. De drijvende kracht achter de betogers is de Sudanese Professionals Association (SPA). Of het de verschillende oppositiegroepen gaat lukken één front te vormen, is nog de grote vraag.

Afrikaanse Unie heeft legertop twee weken de tijd gegeven

Ondanks de beloftes van de militaire raad aan de burgers, eisen zij een direct vertrek. De Afrikaanse Unie heeft Soedan maandag twee weken de tijd gegeven voor het instellen van een burgerregering.

De internationale gemeenschap is echter verdeeld. Zo pleiten China, Rusland en Saoedi-Arabië voor de stabiliteit van een militaire raad, maar vinden landen als de Verenigde Staten en Noorwegen dat Soedan een stap richting democratie moet zetten.