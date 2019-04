De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft eind april een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, meldt het Kremlin donderdag.

Verdere details over de ontmoeting zijn niet bekendgemaakt. De afgelopen dagen gonsde het al in de media dat de twee leiders elkaar zouden gaan treffen in Rusland.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News is de kans groot dat de top tussen Rusland en Noord-Korea wordt gehouden in Vladivostok, een stad gelegen in het uiterste oosten van Rusland.

Yonhap merkte op dat Poetin op 26 en 27 april op werkbezoek is in China. De ontmoeting met Kim Jong-un zou daarom rond die datum kunnen plaatsvinden.

De voorbereidingen voor Kim Jong-uns bezoek aan Rusland zouden al een tijd aan de gang zijn. Op 14 maart spraken Russische en Noord-Koreaanse diplomaten elkaar al over de planning.