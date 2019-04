Alle 29 mensen die woensdagavond omkwamen bij een ongeluk met een touringcar op het Portugese eiland Madeira waren Duitse toeristen, hebben lokale autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Madeira heeft drie dagen van rouw afgekondigd.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde woensdagavond al de berichtgeving van lokale media, die meldden dat de meeste slachtoffers Duits waren.

Onder de dodelijke slachtoffers bevonden zich elf mannen en achttien vrouwen. De meesten van hen waren tussen de veertig en zestig jaar oud, meldt persbureau AFP op basis van de autoriteiten.

Vier mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, maakte het hoofd van het ziekenhuis in Funchal donderdag bekend tijdens een persconferentie. Anderen zijn in het ziekenhuis behandeld aan onder andere hoofd-, buik- en borstletsel. Twee van hen waren Portugees, de rest had een andere nationaliteit.

Enkelen verkeerden na het ongeluk in een shock. Ook zaten sommigen onder het bloed. In totaal zaten er 55 mensen in de bus.

Duitse minister vliegt naar Madeira

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vliegt donderdag naar Madeira om de overlevenden een hart onder de riem te steken. Ook reist een team met dokters, psychologen en andere deskundigen uit Duitsland mee.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers. Beide landen staan in contact met elkaar en zeggen klaar te staan om hulp te bieden.

Bus rolde van berghelling

De touringcar raakte woensdagavond rond 19.30 uur om onduidelijke redenen van de weg. Vervolgens rolde de bus van een berghelling en kwam het voertuig op z'n zijkant tegen een huis terecht.

Volgens de lokale autoriteiten is het nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Wel zou de bus pas vijf jaar oud zijn en recentelijk zijn geïnspecteerd. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld.

De toeristen waren met de touringcar vanaf hun hotel onderweg naar de stad Funchal. Zij maakte deel uit van een grotere groep vakantiegangers, waarvan anderen met een andere bus reisden.

Het ongeval gebeurde in de buurt van het plaatsje Caniço, in het zuidoosten van het eiland Madeira, dat op ongeveer 875 kilometer afstand van het Portugese vasteland en in de Atlantische Oceaan ligt.

Een reddingswerker helpt een vrouw die in de bus zat omhoog de helling op. (Foto: AFP)

De bus kwam tegen een huis tot stilstand. (Foto: AFP)

De ravage is groot. (Foto: AFP)