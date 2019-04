Gevechten rondom de Libische hoofdstad Tripoli hebben in twee weken tijd aan 205 mensen het leven gekost, meldt de mondiale gezondheidsorganisatie WHO donderdag.

Onder de slachtoffers zijn zeker achttien burgers. Nog eens 913 mensen raakten gewond en bijna 20.000 Libiërs zijn de stad ontvlucht.

In het land is het al langer onrustig. De Libische krijgsheer Khalifa Haftar probeert de macht in het land te grijpen, om "extremisten te verslaan die banden hebben met de terroristische organisatie Al Qaeda". Tegenstanders zien in hem een man die een dictatuur zoals die onder Moammar Kaddafi wil vestigen. Haftar was ooit legerchef onder de voormalig premier.

Troepen van Haftar hadden al controle over het oostelijke deel van Libië en belegeren sinds 4 april hoofdstad Tripoli. Oproepen van de internationale gemeenschap om de gevechten te staken, zodat gewonden geëvacueerd konden worden, haalden niets uit.

Zowel de 75-jarige Haftar als de gevestigde internationale regering van premier Fayez Al Sarraj in Tripoli zet bij gevechten een luchtmacht in. Volgens persbureau Reuters kwamen deze week nog zeven burgers om nadat zij in de vuurlinie waren beland.

Volgens de WHO is het moeilijk om in het gebied hulp te verlenen. Medewerkers van de organisatie worden herhaaldelijk aangevallen en het geweld eiste al aan drie medewerkers van de Verenigde Naties het leven. Daarnaast zijn vijf ambulances uitgeschakeld door granaatscherven.

Italië vreest nieuwe vluchtelingenstroom

De Italiaanse premier Guiseppe Conte waarschuwde deze week voor een nieuwe vluchtelingenstroom vanuit Libië bij eventuele buitenlandse militaire interventie.

"Veel Libiërs kunnen over de Middellandse Zee naar Zuid-Europa vluchten. Er is een ernstig risico dat de humanitaire crisis zich uitbreidt", aldus Conte.

De Italiaanse regering onder Conte uitte al eerder kritiek op de interventie in Libië van de NAVO in 2011, waardoor de voormalige dictator Kaddafi werd afgezet. Volgens de Italianen is die interventie de oorzaak van de huidige onveiligheid en chaos in het Noord-Afrikaanse land.