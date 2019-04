De politie in New York heeft donderdag een 37-jarige man aangehouden die met twee kannen benzine, aanstekers en een andere brandbare vloeistof de St. Patrick's Cathedral binnen was gelopen.

Een veiligheidsmedewerker in de kerk zag de man lopen, waarop de man de kerk weer verliet. Daarbij morste hij benzine op de vloer van het gebouw.

De man werd buiten het gebouw staande gehouden door agenten. De man hing volgens de politie een inconsistent verhaal op.

"Zijn verhaal was dat hij door de kathedraal liep om naar Madison Avenue te gaan, omdat hij geen benzine meer in zijn auto had", aldus een politiewoordvoerder. "De auto bleek na controle nog wel benzine te bevatten, waarna we hem hebben gearresteerd."

De woordvoerder vertelde dat agenten extra waakzaam zijn sinds de brand in de Notre-Dame van maandag in Parijs en eerdere branden in Amerikaanse kerken. De arrestant is afkomstig uit New Jersey en is een bekende van de politie. Wat hij precies van plan was, is nog niet bekend.

In de Amerikaanse staat Louisiana gingen de afgelopen weken al drie kerken, die vooral door Amerikanen met een donkere huidskleur werden bezocht, in vlammen op.