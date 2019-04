Alan García, de voormalige president van Peru, is woensdag overleden nadat hij zichzelf had neergeschoten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. Zijn familie heeft het nieuws woensdagavond bekendgemaakt.

García onderging in het ziekenhuis een spoedeisende operatie nadat hij drie keer een hartstilstand kreeg.

Zijn zelfmoord komt nadat een rechter woensdag zijn arrestatie had bevolen. De 69-jarige García wordt verdacht van corruptie. Hij zou 100.000 dollar (ruim 88.000 euro) hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. In ruil voor contracten bij de overheid zouden in meerdere landen hoge functionarissen omgekocht zijn.

Een Peruaanse rechter oordeelde in 2018 dat García het Zuid-Amerikaanse land niet mocht verlaten, waarna hij onderdak zocht bij de Uruguayaanse ambassade in de Peruaanse hoofdstad Lima. Daar mocht hij echter niet blijven.

De huidige president van Peru, Martín Vizcarra, heeft via Twitter zijn condoleances overgebracht aan de familie van García.

Mensen verzamelen zich buiten bij het ziekenhuis om steun te betuigen aan García. (Foto: ANP)

Eerste termijn García in teken van diepe economische crisis

García was twee termijnen president van Peru. Zijn eerste termijn, die begon toen hij 35 jaar oud was, duurde van 1985 tot 1990. In de jaren tachtig kwam het land, net als meer landen in Latijns-Amerika, in een economische crisis terecht doordat buitenlandse schulden niet meer betaald konden worden.

Onder de macht van president García gleed het land steeds verder weg in een economische crisis. De staatsschuld groeide en de armoede in het land nam flink toe. Ook nam de inflatie sterk toe en veranderde de munteenheid tot twee keer toe.

García was van 2006 tot 2011 voor de tweede keer president van het land.

Wil je over zelfmoord praten, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.