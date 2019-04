De Franse premier Edouard Philippe heeft woensdag een wedstrijd in het leven geroepen die architecten over de hele wereld moet uitdagen om een ontwerp te maken voor de herbouw van de toren van de afgebrande Notre-Dame, meldt het Franse persbureau AFP.

De Franse minister van Cultuur Franck Riester zei eerder op woensdag dat er genoeg geld uit donaties is binnengekomen om de kathedraal in Parijs te restaureren. Volgens hem is er meer dan 800 miljoen euro opgehaald.

Als eerste moet het gewelf in het dak van de Notre-Dame worden veiliggesteld. Doordat de toren daar maandag tijdens de brand op viel, is er een gat in gekomen.

Wat ook snel moet gebeuren, is het weghalen van gesmolten beelden aan de zijkant van de Notre-Dame. De beelden zijn mogelijk te zwaar voor de nu instabiele structuur van de kathedraal.

Veel kunstwerken gered, ondanks verwoeste binnenkant

De brand verwoestte ook de binnenkant van de kerk. Daarnaast liepen diverse kunstwerken waterschade op tijdens het blussen. De schatkamer, structuur en gevel van de Notre-Dame zijn volgens de Parijse brandweer wel gered.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde dinsdagavond aan dat de renovatie van de Notre-Dame binnen vijf jaar klaar moet zijn. Volgens de bisschop van Parijs zal de kathedraal vijf tot zes jaar lang gesloten blijven.