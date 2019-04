Het restaureren van de afgebrande Notre-Dame in Parijs moet volgens de Franse minister van Cultuur Franck Riester geen probleem zijn, zei hij tegen de Franse televisiezender France 2. Volgens hem is er al meer dan 800 miljoen euro opgehaald.

Volgens Riester bedraagt het jaarlijkse budget voor het restaureren van nationale monumenten in Frankrijk zo'n 300 miljoen euro.

De eerste prioriteit ligt volgens de minister bij het veiligstellen van het gewelf van de kathedraal. Doordat de toren maandag tijdens de brand op het dak is gevallen, is er een gat in het gewelf ontstaan.

Wat ook snel moet gebeuren, is het weghalen van gesmolten beelden aan de zijkant van de Notre-Dame. De beelden zijn mogelijk te zwaar voor de momenteel instabiele structuur.

Veel kunstwerken in Notre-Dame gered

Door de brand, die maandagavond uitbrak, werden de binnenkant van de kerk en het dak vrijwel helemaal verwoest. De structuur en de gevel van de Notre-Dame zijn volgens de Parijse brandweer wel gered.

Een paar kunstwerken hebben waterschade opgelopen, maar de brandweer kon de meeste relikwieën en kunstwerken redden. Ook de schatkamer is nog intact.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde dinsdagavond aan dat de renovatie van de Notre-Dame binnen vijf jaar klaar moet zijn. "Dat is een mooie ambitie", vond Riester. Volgens de Franse minister is het nog te vroeg om te praten over de manier waarop de kathedraal gerestaureerd zal worden.

Vuur lijkt niet te zijn aangestoken

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Wel lijkt het al duidelijk te zijn dat het vuur niet is aangestoken, maakte de openbaar aanklager dinsdag bekend.

Om de brand te blussen, werden vierhonderd brandweerlieden opgeroepen. Een van hen raakte gewond. Het is nog onduidelijk hoe het met deze hulpverlener gaat.

De hele houten constructie van het dak van de Notre-Dame viel naar beneden. (Foto: AFP)

Het moment dat de torenspits van de kathedraal afbreekt. (Foto: AFP)

Het gat dat de torenspits heeft achtergelaten. (Foto: AFP)

Verbetering: In dit artikel was eerder het woord 'vault' niet juist vertaald. In deze context betekent het gewelf. We hebben de onjuistheid aangepast.