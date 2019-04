De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn veto uitgesproken over een resolutie van de Senaat om de Amerikaanse steun aan de Saoedische coalitie in Jemen stop te zetten.

Volgens de Senaat wordt met de Amerikaanse betrokkenheid bij Jemen de grondwet geschonden, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt.

Trump verzet zich tegen het bekritiseren van Saoedi-Arabië en noemt het land een belangrijke strategische bondgenoot. Het Witte Huis stelt dat de resolutie de bilaterale betrekkingen in de regio benadeelt en dat die de strijd tegen extremisme schaadt.

De resolutie om de steun te beëindigen, werd in maart door de Senaat en in april door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. De resolutie moet de macht van de president bij de inzet van troepen beperken.

"Deze resolutie is een nutteloze en gevaarlijke poging om mijn constitutionele bevoegdheden te verzwakken en de levens van Amerikaanse burgers in gevaar te brengen", zei Trump.

Het is de tweede keer dat Trump zijn vetorecht inzet. In maart sprak hij een veto uit over een resolutie die een einde moest maken aan de noodtoestand die Trump eerder uitriep met betrekking tot de Mexicaans-Amerikaanse grens.

VS levert miljarden aan wapens

Saoedi-Arabië is de grootste afnemer van Amerikaanse wapens. Trump sloot vorig jaar met Saoediërs een wapendeal ter waarde van 97 miljard euro. Een groot deel daarvan is nog niet betaald.

In de al vier jaar durende oorlog in Jemen zijn tienduizenden burgerslachtoffers gevallen. De Verenigde Naties spraken eerder van een humanitaire ramp in Jemen vanwege de extreme hongersnood als gevolg van de oorlog.