In Congo zijn zeker 150 mensen vermist nadat een boot dinsdag zonk in het oosten van het land. Dat liet president Felix Tshisekedi dinsdagavond weten via Twitter.

De president zei de situatie nauwlettend te volgen om de "verantwoordelijken te identificeren en te bestraffen."

Een getuige meldde aan Reuters dat er, los van de 150 vermiste passagiers, 33 mensen zijn gered.

Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Congo, waar veel uitgestrekt bebost gebied is met weinig wegen buiten de grote steden. Boten worden vaak zwaarder geladen dan de capaciteit aankan. Of dat ook bij dit ongeluk het geval was is nog niet bekend.