"Accepteer dat ebola bestaat en vertrouw hulpverleners." Dat is de oproep die de president van Congo, Felix Tshisekedi, dinsdag heeft gedaan aan de inwoners van de gebieden die zijn getroffen door de grootste uitbraak van ebola ooit in het Afrikaanse land.

In veel van die gebieden in het oosten van Congo hebben dorpsoudsten en andere gemeenschapsleiders de inwoners gemaand vaccinaties te weigeren. In plaats daarvan zoeken ze hun toevlucht bij traditionele genezers. De klinieken van die genezers dragen op die manier bij aan de verspreiding van de dodelijke ziekte.

Het wantrouwen van de bevolking en de instabiliteit in Oost-Congo verergeren de zaken: zo werden in februari en maart verschillende ebolaklinieken aangevallen door plaatselijke milities. Mede daardoor verspreidt de ziekte zich momenteel sneller dan ooit tevoren. Vorige week werden zeker honderd nieuwe gevallen vastgesteld.

"Het is geen nepziekte", zei Tshisekedi dinsdag na aankomst in de stad Beni tijdens zijn eerste officiële rondreis door Oost-Congo als president. Tshisekedi werd in januari ingehuldigd.

De president liet zijn temperatuur meten, waste zijn handen, zoals van alle reizigers die het vliegveld van Beni aandoen wordt verwacht, en vertelde zijn publiek: "Als we de instructies volgen, zal het binnen twee of drie maanden gedaan zijn met ebola."

Meer dan duizend besmettingsgevallen

Sinds de ontdekking van de ziekte in Congo in 1976 heeft het land tien uitbraken doorstaan. Tijdens de huidige epidemie zijn er 1.264 bevestigde en vermoedelijke gevallen van besmetting gemeld. De uitbraak heeft sinds vorig jaar augustus zeker 814 levens geëist.

Dat maakt de huidige uitbraak in Congo de ernstigste na die in West-Afrika tussen 2013 en 2016. Daar werden meer dan 28.000 besmettingen gemeld en vonden zeker elfduizend mensen de dood.