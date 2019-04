Nog geen 24 uur nadat de verwoestende brand uitbrak in de Parijse kathedraal Notre-Dame hebben donateurs in totaal al ruim 700 miljoen euro geschonken die bedoeld is voor de reparatie van het monument.

Onder de geldschieters bevinden zich hoofdzakelijk Franse miljardairs, bedrijven en overheden.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo heeft aangekondigd dat haar stad 50 miljoen euro vrij zal maken voor de reparatie van de kathedraal. De regio Ile-de-France, waarvan Parijs de hoofdstad is, voegt daar nog eens 10 miljoen euro aan toe. De Europese Centrale Bank stelt 9 miljoen euro beschikbaar.

De families van Bettencourt Meyers en L'Oreal Group trekken gezamenlijk 200 miljoen euro uit. De Franse oliemaatschappij Total komt met 100 miljoen euro over de brug.

Eerder doneerden de twee rijkste mensen in Frankrijk, Bernard Arnault van luxemerk LVMH en François Henri Pinault van luxemerk Kering, respectievelijk 200 miljoen en 100 miljoen euro voor het herstel van de Notre-Dame.

Apple-baas Tim Cook zei op Twitter dat zijn bedrijf een niet nader genoemd bedrag zal overmaken.

Structuur gered, binnenkant volledig verwoest

Maandagavond brak een grote brand uit in de Franse kathedraal, waardoor het dak en de binnenkant van de Notre-Dame vrijwel volledig zijn verwoest. Volgens de brandweer zijn de structuur en de façade van het iconische gebouw wel gered.

De hulpdiensten hebben ook de meeste kunstwerken, relikwieën en de schatkamer weten te redden. Enkele kunstwerken hebben waterschade opgelopen.

De Franse president Emmanuel Macron heeft al aangekondigd dat de kathedraal herbouwd zal worden.

Onderzoek naar brand in volle gang

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is inmiddels in volle gang, maar er lijken geen aanwijzingen te zijn dat de brand met opzet is aangestoken, maakte de openbaar aanklager dinsdag bekend.

Er waren voor de brand werkzaamheden in de middelste toren gaande, maar het is niet duidelijk of die iets met het uitbreken van de brand te maken hebben.

De Parijse brandweer rukte massaal uit om de brand te bestrijden. Ruim vierhonderd brandweerlieden werden opgeroepen. Een van hen raakte tijdens het blussen gewond. Het is onbekend hoe de hulpverlener eraan toe is.

Het ingestorte dak van de Notre-Dame vanuit binnen na de brand. (Foto: AFP)

Het dak tijdens de brand. (Foto: AFP)

Het is niet duidelijk of de werkzaamheden iets te maken hebben met de brand. (Foto: AFP)

De complete houtconstructie van het ingestorte dak ligt op de vloer. (Foto: AFP)

Brandweerlieden staan op het dak van de Notre-Dame daags na de brand. (Foto: AFP)

Leden van de forensische opsporing lopen door het middenschip van de kerk. (Foto: AFP)