De Duitse bondskanselier Angela Merkel hoeft haar kritiek op het omstreden gedicht over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan van de Duitse komiek Jan Böhmermann niet terug te nemen, heeft een kantonrechter in Berlijn dinsdag besloten.

De komiek spande een zaak tegen de Duitse regering aan, omdat Merkel in maart 2016 stelde dat zijn gedicht over Erdogan "opzettelijk kwetsend" was.

Daarmee schond Merkel haar neutraliteit als staatshoofd en bracht ze de komiek in diskrediet, voerde Böhmermann aan. Hij wilde dat de rechter Merkel een verbod op het herhalen van die uitspraak zou opleggen.

Der Tagesspiegel meldt dat de rechter daar niet in meeging en oordeelde dat het onwaarschijnlijk is dat Merkel haar oordeel over het gedicht in de toekomst nog eens zal geven.

Ook deed de bondskanselier in april 2016 al afstand van haar eigen uitspraak. Bovendien was de uitlating van Merkel gewoon wettelijk toegestaan, aldus de rechter.

Het gedicht over Erdogan, dat door Böhmerman werd voorgedragen in zijn satirische tv-programma, leidde tot een verslechtering van de banden tussen Turkije en Duitsland. In het gedicht stelde de komiek onder meer dat het Turkse staatshoofd ongepaste betrekkingen onderhoudt met boerderijdieren.

Komiek wil tot hooggerechtshof gaan

Het Duitse rechtssysteem is waarschijnlijk nog niet klaar met het gedicht van Böhmermann. Een rechtbank in Hamburg verbood de komiek in 2017 bepaalde delen van het gedicht te herhalen, omdat die smadelijk zouden zijn.

Het regionale hof bevestigde die uitspraak later, maar Böhmermann heeft aangekondigd dat hij het vonnis desnoods tot aan het Duitse hooggerechtshof zal aanvechten.