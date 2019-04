De brand die maandagavond een groot deel van de Notre-Dame in de Franse hoofdstad Parijs heeft verwoest, is dinsdagochtend volledig geblust. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang, maar er lijken geen aanwijzingen te zijn dat de brand met opzet is aangestoken, heeft de openbaar aanklager dinsdag rond het middaguur bekendgemaakt.

In het kort Brand Notre-Dame na vijftien uur geblust

Oorzaak brand nog onbekend, onderzoek loopt nog

Flinke bedragen toegezegd voor wederopbouw

Er waren voor de brand werkzaamheden in de middelste toren gaande, maar het is niet duidelijk of die iets met het uitbreken van de brand te maken hebben.

Het vuur verspreidde zich vanaf 18.50 uur in hoog tempo door het bovenste gedeelte van de kathedraal. De Parijse brandweer rukte massaal uit om de brand te bestrijden. Ruim vierhonderd brandweerlieden werden opgeroepen.

Een van hen raakte tijdens het blussen gewond. Het is onbekend hoe de hulpverlener eraan toe is.

Dak stortte na twee uur in

Zo'n twee uur na het uitbreken van de brand stortte het dak van het iconische gebouw in. Niet veel later volgde de achterste torenspits, terwijl duizenden mensen van afstand toekeken.

De brandweerlieden hebben ruim vijftien uur nodig gehad om het vuur in de kathedraal te doven. Rond 3.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag was het vuur al volledig onder controle, maar de brandweer was de rest van de nacht nog bezig met blussen.

Het dak en de binnenkant van de Notre-Dame zijn vrijwel volledig verwoest. Volgens de brandweer zijn de structuur en de façade van het iconische gebouw wel gered.

Meeste kunstschatten gered

De hulpdiensten hebben de meeste kunstwerken, relikwieën en de schatkamer weten te redden. Enkele kunstwerken hebben wel waterschade opgelopen. De Franse minister van Cultuur heeft dinsdag bekendgemaakt dat kunstwerken uit de kathedraal in het Louvre zullen worden ondergebracht.

De Franse president Emmanuel Macron liet maandagavond laat weten dat de Notre-Dame herbouwd zal worden. Hij noemt de kathedraal het eigendom van alle Fransen en een onderdeel van de Franse geschiedenis. Het Vaticaan heeft de diensten aangeboden van experts

Verschillende partijen hebben inmiddels flinke geldbedragen voor de wederopbouw toegezegd. Louis Vuitton Moët Hennessy-topman Bernard Arnault zegde 200 miljoen euro toe en Kering-CEO François-Henri Pinault en Total-CEO Patrick Pouyanné stelden elk 100 miljoen euro beschikbaar. Het Vaticaan heeft de diensten aangeboden van experts op het gebied van middeleeuwse kerkelijke architectuur.

Vlammen stijgen op uit de Notre-Dame. (Foto: AFP)

Notre-Dame is een grote trekpleister

De Notre-Dame geldt als een van de grootste trekpleisters van Frankrijk. De kathedraal staat op het Île de la Cité in de Seine in het centrum van Parijs en is sinds 1991 werelderfgoed.

De bouw begon in 1163 en werd bijna tweehonderd jaar later afgerond. De kathedraal bestaat uit vijf zogeheten schepen en is gebouwd in de vroeggotische stijl. De Notre-Dame is onder meer beroemd om de gebrandschilderde ramen en de twee karakteristieke torens, die 69 meter hoog zijn en de façade van het iconische bouwwerk vormen.

In de loop der eeuwen was de Notre-Dame het decor van belangrijke gebeurtenissen. In 1804 kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf in de kerk tot keizer. Daarnaast zijn er veel presidenten, schrijvers, en hoge militairen begraven.

Ook herbergt de Notre-Dame relikwieën. Het zou gaan om relikwieën van Jezus Christus: de doornenkroon, een stuk van het kruis en de spijkers die zouden zijn gebruikt bij de kruisiging van Christus.