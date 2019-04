De Franse president Emanuel Macron heeft gezegd dat de Notre-Dame in Parijs herbouwd zal worden. Ook wordt er een internationale inzamelingsactie opgezet.

In een korte reactie sprak de Franse president maandag van een "vreselijke tragedie". "We wisten al meer dan achthonderd jaar geleden hoe we deze kathedraal moesten bouwen en door de eeuwen heen hebben we de kathedraal laten groeien en floreren. Deze kathedraal gaan we samen opbouwen."

Volgens hem is het ergste wel voorkomen. Verder betuigde hij zijn medeleven aan alle katholieken en prees hij de moed en het professionalisme van de brandweerlieden.

Eerder op de avond was de Parijse brandweer nog niet zeker of de Notre-Dame nog te redden viel. Maandag tegen 23.00 uur liet de brandweer weten dat het belangrijkste deel van de kathedraal bewaard blijft. De structuur en façade van de wereldberoemde kathedraal zijn gered. Het dak en de binnenkant van het bouwwerk zijn wel zo goed als verwoest.

Veel kunstwerken en beroemde relikwieën zijn gered. Ook de schatkamer van de kathedraal is nog intact.