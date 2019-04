De brand in de Notre-Dame in Parijs is volgens de Parijse brandweer onder controle. De brandweer liet maandagavond tegen 23.00 uur weten dat de structuur en de façade van de wereldberoemde kathedraal zijn gered. Het dak en de binnenkant van het bouwwerk zijn zo goed als verwoest.

In het kort Onderzoek naar oorzaak brand loopt

President Macron wil Notre-Dame herbouwen

Miljoenen toegezegd voor wederopbouw

Brandweer nog bezig met nablussen

Rond 3.00 uur meldde een woordvoerder van de Parijse brandweer dat het vuur volledig onder controle was. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nablussen begonnen.

Eerder op de avond liet de Parijse brandweer nog weten niet zeker te weten of de kathedraal nog te redden viel. Urenlang waren brandweerlieden op hoogwerkers bezig met blussen.

De brand in de noordelijke klokkentoren is bestreden. De brandweer zal zich verder concentreren op het blussen van de brand in de kathedraal. Veel kunstwerken en beroemde relikwieën zijn gered. Ook de schatkamer van de kathedraal is nog intact.

Vuur verspreidde zich in razend tempo

Maandagavond brak rond 19.00 uur een grote brand uit in de Notre-Dame. De rook kwam in eerste instantie uit het middenschip van de kathedraal, waarna de vlammen zich in razend tempo verspreidden.

Met bulderend geraas stortte rond 20.00 uur het dak in. De structuur van het dak bestond uit houten balken. Rond die tijd kwam ook de achterste torenspits van de Notre-Dame naar beneden.

De Parijse brandweer rukte massaal uit. Bij de operatie waren ongeveer vierhonderd brandweerlieden betrokken. Eén van hen raakte ernstig gewond.

De oorzaak van de brand is dinsdagochtend nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er aan de middelste toren werd gewerkt. Het is onduidelijk of deze werkzaamheden iets met het uitbreken van de brand te maken hebben. Gedurende de nacht zijn de onderzoeken naar de oorzaak van de brand voortgezet.

Macron belooft wederopbouw Notre-Dame

De Franse president Emmanuel Macron zei maandagavond laat in een toespraak vlak bij de Notre-Dame dat de Fransen er alles aan gaan doen om het monument weer op te bouwen. Hij zei daar ook internationale steun voor te zullen gaan vragen.

Ook betuigde hij zijn medeleven aan alle Parijzenaars en katholieken. Volgens Macron is de Notre-Dame van alle Fransen en is de kathedraal een onderdeel van de geschiedenis van Frankrijk.

"We wisten al meer dan achthonderd jaar geleden hoe we deze kathedraal moesten bouwen en door de eeuwen heen hebben we de kathedraal laten groeien en floreren", aldus Macron. "Deze kathedraal gaan we samen opbouwen."

Verschillende partijen hebben inmiddels geld voor de wederopbouw toegezegd. Onder hen ook de Franse zakenman Fançois-Henri Pinault. De Kering-topman heeft 100 miljoen euro vrijgemaakt uit een familiefonds.

De vlammen slaan uit het dak van de beroemde kathedraal. (Foto: AFP).

Grote toeristische trekpleister

De kathedraal staat op het Île de la Cité in de Seine in het centrum van Parijs. Het gebouw is een van de grootste toeristische trekpleisters van de Franse hoofdstad en is sinds 1991 ook werelderfgoed.

De eerste steen van de kathedraal werd in 1163 gelegd in het bijzijn van paus Alexander III. Bijna tweehonderd jaar later, in 1345, werd de bouw voltooid. De architect van de Notre-Dame is Maurice de Sully, destijds de bisschop van Parijs.

De kathedraal onderging in 1845 een grote restauratie, die uiteindelijk 23 jaar in beslag zou nemen.

Karakteristieke gebrandschilderde ramen en torens

De 130 meter lange kerk bestaat uit vijf zogeheten schepen en is gebouwd in de vroeggotische stijl. De Notre-Dame is onder meer beroemd om de gebrandschilderde ramen en de twee karakteristieke torens, die 90 meter hoog zijn en de façade vormen van het iconische bouwwerk.

Het zeer bijzondere orgel in de kerk bestaat uit maar liefst zevenduizend pijpen en is eind vorige eeuw helemaal gerenoveerd.

Bekendheid door De klokkenluider van de Notre-Dame

In 1804 kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf tot keizer in de Notre-Dame. Daarnaast zijn er veel presidenten, schrijvers en militairen begraven. De kerk herbergt enkele relikwieën, die van Jezus Christus zouden zijn. Het gaat om de doornenkroon, een stuk uit het kruis en de spijkers die zouden zijn gebruikt bij de kruisiging.

De kathedraal kreeg ook veel bekendheid door het boek De klokkenluider van de Notre-Dame van Victor Hugo. De kathedraal heeft klokken, die elk honderden kilo's wegen.

De Notre-Dame is een kerk van de rooms-katholieken. De aartsbisschop van Parijs heeft er zijn domicilie. Ook zijn er nationale vieringen. De toegang tot de kerk is gratis. Jaarlijks brengen miljoenen mensen een bezoek aan de kathedraal.

Deze luchtfoto toont hoe rampzalig de situatie was. (Foto: AFP)

Maandag rond 21.00 uur sloegen de vlammen nog steeds uit het dak. (Foto: ANP)

Een stel kijkt dinsdagochtend naar de bijna gebluste Notre-Dame. (foto: AFP)

Het moment dat de torenspits van de Notre-Dame instort. (Foto: AFP).

Een onheilspellend beeld van de brand in de iconische kathedraal. (Foto: Pro Shots)

De brand is van heinde en verre te zien in Parijs en trekt veel bekijks. (Foto: ANP).

Binnen de kortste keren stond het dak, dat grotendeels bestond uit houten balken, in lichterlaaie. (NU.nl/Mathijs Voorend)

De eerste rookwolken toen de brand rond 19.00 uur uitbrak. (Foto: NU.nl/Rogier Vriezen).

Een archieffoto van de façade en het altijd drukke voorplein van de Notre-Dame. De foto is in december vorig jaar gemaakt. (Foto: Pro Shots)