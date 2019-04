De wereldberoemde Notre-Dame in Parijs is maandagavond getroffen door een zeer grote brand. Het vuur heeft een deel van de kathedraal verwoest.

De brand in de Notre-Dame brak omstreeks 19.00 uur uit. (Foto: NU.nl/Matthijs Voorend).

Tot dusver bekend zijn er geen gewonden of doden gevallen. (Foto: AFP).

De Franse president Emmanuel Macron heeft vanwege de brand in het iconische gebouw zijn werkzaamheden stilgelegd en is naar de Notre-Dame gegaan. (Foto: AFP).

Veel kunstwerken en beroemde relikwieën in de Notre-Dame zijn gered. (Foto: AFP).

De brand is van grote afstand te zien. (Foto: AFP).

De kathedraal heeft flinke schade opgelopen door de brand. (Foto: AFP).

Rond 20.00 uur stortten een deel van het dak en de torenspits in. Het lawaai was in de verre omgeving te horen.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart. (Foto: AFP).

Aan de middelste toren vonden werkzaamheden plaats. Het is niet duidelijk of dit iets te maken heeft met de brand. (Foto: AFP).

De kathedraal staat op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs. (Foto: AFP).

De eerste steen van de kathedraal werd in 1163 gelegd in het bijzijn van paus Alexander III. Bijna tweehonderd jaar later, in 1345, werd de bouw voltooid. (Foto: AFP).