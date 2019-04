Nog even de gebeurtenissen van maandagavond in het kort:



Rond 18.50 uur brak er brand uit in de vliering van de Notre-Dame. Het vuur in de beroemde Parijse kathedraal breidde zich via het houten dak snel uit. Het dak stortte rond 20.00 uur in elkaar, waarna de achterste torenspits volgde. De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur de complete kathedraal en de waardevolle kunstwerken in het gebouw zou verzwelgen. Tegen 23.00 uur had de brandweer het vuur onder controle en daarmee is de structuur van het historische gebouw gered.