De kathedraal is opgetrokken in een vroeggotische stijl. De westgevel is versierd met beeldhouwwerk. De beroemde waterspuwers, afgebeeld als monsters, stammen uit de middeleeuwen. Het gebouw is ongeveer 130 meter lang, 48 meter breed en 35 meter hoog, en heeft vijf schepen (ruimtes). Het zeer bijzondere orgel in de kerk bestaat uit maar liefst zevenduizend pijpen en is eind vorige eeuw helemaal gerenoveerd.