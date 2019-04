Er woedt maandagavond sinds omstreeks 19.00 uur een grote brand in de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame. Op beelden is te zien hoe het vuur razendsnel om zich heen grijpt. Het lijkt erop dat het bouwwerk niet meer te redden is.

De rook kwam in eerste instantie uit het middenschip van de kathedraal, waarna de vlammen zich in rap tempo verspreidden. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar aan de middelste toren vonden wel werkzaamheden plaats.

De brandweer is massaal aanwezig en brandweerlieden doen verwoede pogingen het vuur te blussen. De vuurzee trekt veel bekijks en mensen in Parijs delen massaal beelden van het brandende monument op sociale media.

De kathedraal staat op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs. Het gebouw is een van de grootste toeristische trekpleisters van de Franse hoofdstad en is sinds 1991 ook Werelderfgoed.

De eerste steen van de kathedraal werd in 1163 gelegd in het bijzijn van paus Alexander III. Bijna tweehonderd jaar later, in 1345, werd de bouw voltooid. Architect van de Notre-Dame is Maurice de Sully, destijds bisschop van Parijs.

De kathedraal onderging in 1845 een grote restauratie, die 23 jaar duurde.

De vlammen staan uit het dak van de beroemde kathedraal. (Foto: AFP)

Karakteristieke gebrandschilderde ramen en torens

De 130 meter lange kerk bestaat uit vijf zogeheten schepen en is gebouwd in vroeggotische stijl. De Notre-Dame is onder andere beroemd om de gebrandschilderde ramen en de twee karakteristieke torens, die beide 90 meter hoog zijn.

Het zeer bijzondere orgel in de kerk bestaat uit maar liefst zevenduizend pijpen en is eind vorige eeuw helemaal gerenoveerd.

Bekendheid door de Klokkenluider van de Notre-Dame

In 1804 kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf tot keizer in de Notre-Dame en ook zijn er veel presidenten, schrijvers en militairen begraven. De kerk herbergt enkele relikwieën, die van Jezus Christus zouden zijn: de doornenkroon, een stuk uit het kruis en spijkers die zouden zijn gebruikt bij de kruisiging.

De kathedraal kreeg ook veel bekendheid door het boek van Victor Hugo: De Klokkenluider van de Notre-Dame. Er hangen ook echt klokken, die elk honderden kilo's wegen.

De Notre-Dame is een kerk van de Rooms-Katholieken. De aartsbisschop van Parijs heeft er zijn domicilie. Ook zijn er nationale vieringen. De toegang is gratis. Miljoenen mensen brengen jaarlijks een bezoek aan de kathedraal.