Het aantal mensen dat besmet is met mazelen ligt in het eerste kwartaal van dit jaar bijna vier keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag.

Inmiddels is bij 112.163 mensen mazelen geconstateerd, aldus de WHO. "We zitten midden in een wereldwijde crisis wat betreft mazelen", stelt de organisatie bij CNN.

In heel 2017 kregen slechts 23.927 mensen mazelen. De WHO waarschuwt al maanden dat er maatregelen genomen moeten worden. Zo moet de vaccinatiegraad hoog zijn, zodat de verspreiding ingedamd kan worden.

Wie besmet raakt, kan niet behandeld worden. Zo zijn op Madagaskar sinds september meer dan twaalfhonderd mensen om het leven gekomen, zo stelde AP dit weekend.

Kinderen kunnen twee keer gevaccineerd worden

De burgemeester van New York heeft in delen van het stadsdeel Brooklyn deze maand de noodtoestand afgekondigd vanwege de mazelenuitbraak. Wie zich niet laat vaccineren, riskeert een boete.

In ons land kunnen kinderen twee keer gevaccineerd worden tegen mazelen. Eén keer als ze veertien maanden oud zijn en één keer op negenjarige leeftijd.

Ook in Nederland is een stijging te zien in het aantal mensen met mazelen. In de eerste drie maanden van dit jaar ging het om tien gevallen, in de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 ging het om maximaal twee gevallen.

Ook hier is een dalende vaccinatiegraad de oorzaak. Volgens de GGD moet deze rond de 95 procent of hoger liggen. Op dit moment zit de vaccinatiegraad van kinderen rond de twee jaar oud onder dit percentage.