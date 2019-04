De Italiaanse politie heeft maandag vijf supporters van Ajax gearresteerd, melden verschillende Italiaanse media waaronder de sportkrant La Gazzetta Dello Sport.

De politie haalde de bus waarin de supporters zaten van de weg bij een tolpoort aan de rand van Turijn. De arrestanten hadden onder meer wapens, vuurwerk en boksbeugels bij zich.

Ajax speelt dinsdagavond in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. De opgepakte fans moeten de wedstrijd in Turijn aan zich voorbij laten gaan. Het is niet bekend of zij ook in het bezit waren van een wedstrijdkaartje.

Vorige week woensdag hield de Amsterdamse politie 120 Italiaanse fans aan voorafgaand aan het heenduel tussen Ajax en Juventus. Een groep met Juventus-fans werd aangehouden vlak bij de Johan Cruijff ArenA. Een andere groep supporters werd opgepakt in de stad. Beide groepen hadden onder andere steekwapens en vuurwerk op zak.

Politieoptreden bij Johan Cruijff ArenA

Een paar uur voor de wedstrijd greep de Mobiele Eenheid (ME) van de politie in toen Ajax-supporters vuurwerk afstaken vlak bij het stadion. De gemeente had dit vooraf nadrukkelijk verboden. Meerdere Ajax-fans werden aangehouden. De politie zette een waterkanon in en dreef supporters uiteen met paarden.

Naar dit politieoptreden heeft de Amsterdamse driehoek (de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie) het COT, het instituut voor veiligheids- en crisismanagement, gevraagd onderzoek te doen.

De wedstrijd tussen Juventus en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur. Het heenduel in Amsterdam eindigde in 1-1.