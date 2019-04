De Spaanse peuter Julen is binnen enkele minuten na zijn val in een diepe put overleden aan zijn verwondingen. Dit blijkt uit de slotconclusie van het maandag openbaar gemaakte autopsierapport.

De tweejarige jongen viel op 13 januari van dit jaar in de Spaanse plaats Totalán tijdens het spelen in de 110 meter diepe put.

Julen is uiteindelijk overleden door twee verwondingen aan zijn hoofd, die zijn ontstaan door de val. Hiermee bevestigen de artsen de bevindingen die dagen na de bergingsoperatie ook werden gemeld.

Hulpverleners hebben pas na bijna twee weken de jongen weten te bereiken. Zijn ouders hielden nog hoop dat Julen zou leven.

De Spaanse justitie onderzoekt of iemand verantwoordelijk is voor de dood van de jongen. Zo wordt bekeken of de eigenaar van het land waar de put was gegraven de benodigde vergunningen had en of de put wel was afgedekt.