Julian Assange probeerde vanuit de Ecuadoraanse ambassade in Londen andere landen te bespioneren. Dat zegt de president van Ecuador, Lenín Moreno in gesprek met de Britse krant The Guardian.

Assange zat zeven jaar in de ambassade voordat hij afgelopen week werd uitgezet.

De Ecuadoriaanse president Lenín Moreno zegt dat alle pogingen om landen te destabiliseren verwerpelijk zou zijn voor Ecuador. "Wij respecteren andere landen", stelt Moreno in de Britse krant. "Daarom is het jammer dat op ons grondgebied met toestemming van onze autoriteiten faciliteiten zijn gebruikt om andere landen te bespioneren."

President Moreno stelt dat hij het niet kan toestaan dat de ambassade zou worden gebruikt voor spionage. "Daarmee schendt hij de asielvoorwaarden", zei Moreno over Assange.

WikiLeaks publiceerde eerder foto's van Moreno en zijn familie. Ook werd gelinkt naar een website die claimt dat de broer van Moreno geld wegsluist naar een buitenlandse rekening.

Assange werd donderdag opgepakt

Mede-oprichter van WikiLeaks Assange werd donderdag opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Ecuador had het politiek asiel van de Australiër na zeven jaar ingetrokken. De aanhouding vond plaats na een uitleveringsverzoek door de Verenigde Staten.

Assange is donderdag door een Britse rechter schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. Hiervoor kan de WikiLeaks-voorman een celstraf krijgen van maximaal een jaar.

VS beschuldigt Assange van samenzwering

Justitie in de VS beschuldigt Assange van samenzwering en computervredebreuk. De medeoprichter van WikiLeaks kan maximaal vijf jaar cel krijgen, heeft het ministerie van Justitie in Washington laten weten.

In de Amerikaanse aanklacht staat dat de Australiër heeft samengewerkt met de Amerikaanse voormalige militair Chelsea Manning om illegaal toegang te krijgen tot overheidscomputers.