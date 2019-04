Een passagiersvliegtuigje van Summit Air is bij het opstijgen van een vliegveld in de buurt van de Mount Everest in Nepal op twee helikopters gebotst. Bij het ongeluk vielen drie doden en drie anderen raakten gewond.

De co-piloot van het toestel, een Let L-410 Turbolet, en twee politieagenten kwamen om het leven.

Het ongeluk gebeurde vlak bij het bergdorp Lukla op Tenzing-Hillary Airport. De landingsbaan van het vliegveld geldt als een van de gevaarlijkste ter wereld. De baan is slechts een paar honderd meter lang en ligt ingeklemd tussen een berghelling en een afgrond in de Himalaya.

De luchthaven, die op een hoogte ligt van ruim 2.800 meter, wordt ook gezien als de toegangspoort van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Het vliegveld wordt daarom veel gebruikt door bergbeklimmers.

Alleen vliegtuigen en helikopters die snel kunnen stijgen en landen zijn geschikt om voor het vliegveld.

Het toestel, een Let L-410 Turbolet , was net vertrokken richting de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Tenzing-Hillary Airport geldt als een van de gevaarlijkste vliegvelden ter wereld. (Foto: AFP)