Ten minste 1,6 miljoen kinderen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi hebben dringend hulp nodig, meldt UNICEF zondag. Het is een maand geleden dat cycloon Idai over het gebied raasde.

De hulporganisatie waarschuwt dat als voldoende gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen te lang uitblijven, dit kan leiden tot uitbreken van ziekten en ondervoeding.

Kinderen zijn in die omstandigheden extra kwetsbaar, benadrukt UNICEF. Bovendien lopen kinderen die in overbevolkte opvangplekken verblijven het risico misbruikt en uitgebuit te worden, aldus de hulporganisatie.

In Mozambique hebben een miljoen kinderen hulp nodig. In Malawi en Zimbabwe gaat het om respectievelijk 443.000 en 130.000 kinderen.

Als het gevolg van de cycloon zijn zeker 840 mensen omgekomen. Zeker negentienhonderd mensen zijn gewond geraakt.

Waterpeil is gezakt, mensen zijn ontheemd

Volgens UNICEF is het waterpeil in de drie getroffen landen inmiddels gezakt. De eerste gezinnen kunnen daardoor terug naar huis.

Desondanks blijven duizenden mensen nog in opvangkampen, omdat hun woning is verwoest of beschadigd is geraakt. Ook zijn veel akkers door de cycloon verwoest, waardoor een gebrek aan voedsel ontstaat.

Vaccinaties vanwege cholera-epidemie

Begin deze maand zijn UNICEF en de wereldgezondheidsorganisatie WHO begonnen met het vaccineren van 900.000 mensen in Mozambique vanwege de uitbraak van cholera. In de nasleep van cycloon Idai verspreidt de ziekte zich daar snel.

Door stilstaand water en de overvolle opvanglocaties kan cholera snel om zich heen grijpen, meldde UNICEF eerder al. Daarom wordt ook voorlichting gegeven over de symptomen van de ziekte en manieren om besmetting te voorkomen.

Daarnaast hebben de humanitaire organisaties drinkwatervoorzieningen hersteld, waterzuiveringstabletten uitgedeeld en toiletgebouwen gebouwd. In Mozambique heeft UNICEF 500.000 muskietennetten uitgedeeld om mensen te beschermen tegen malaria.