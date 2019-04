Zeker negen mensen in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn omgekomen, nadat twee gebouwen waren ingestort door overstromingen. Zestien mensen worden nog vermist.

De twee gebouwen stortten vrijdag in door de hevige overstromingen in de Braziliaanse stad. De zeven overledenen zijn teruggevonden onder het puin. Er wordt nog gezocht naar overlevenden.

De ramp met de vier etages tellende gebouwen gebeurde in het district Muzema, een gebied dat flink getroffen is door zware regenval en plotselinge overstromingen. De meeste gebouwen in deze regio zijn illegaal gebouwd.

Eerder kwamen al zeker tien mensen in Rio de Janeiro om het leven door de zware regenval. Lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit. Burgemeester Marcelo Crivella beschrijft de situatie als "volstrekt abnormaal".

Reddingswerkers hadden de afgelopen dagen hun handen vol aan het bevrijden van mensen die door het noodweer vastzaten in bussen, auto's en gebouwen.

Te veel regen leidt in bergachtig Rio al snel tot noodsituaties

Ook zijn een vrouw en haar zevenjarige kleindochter overleden toen een taxi werd meegesleurd door een modderstroom. Ook de taxichauffeur kwam daarbij om het leven. Twee andere vrouwen werden in een sloppenwijk bedolven onder een laag modder.

In het bergachtige Rio de Janeiro leidt veel neerslag al snel tot overstromingen. Ook in januari kwamen al zeven mensen in Rio de Janeiro om het leven door een zware storm.

Volgens burgemeester Crivella zijn ingrijpende maatregelen nodig om de miljoenenstad bestand te maken tegen dergelijk noodweer.