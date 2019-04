Het Pentagon heeft vrijdag de omstreden wet rondom transgenders in het Amerikaanse leger ingevoerd. Door de wet is het voor een groot deel van de groep vrijwel onmogelijk om het leger in te komen, en transgenders die al in het leger actief zijn, worden beperkt in hun takenpakket.

Het verbod geldt voor transmannen en -vrouwen die hormoonbehandelingen of een operatie voor een geslachtsverandering ondergaan.

Trump vroeg de ban op transgenders in het leger in de zomer van 2017 al aan, vanwege de "enorme medische kosten die met het toelaten van transgenders ontstaan". Het invoeren ervan werd echter uitgesteld door een hele reeks rechtszaken.

Onder het nieuwe beleid moeten transgenders over een periode van drie jaar "stabiliteit" tonen in rollen die voor hun biologische geslacht zijn weggelegd. Daarnaast mogen ze hun lichaam niet veranderen naar het geslacht waarmee zij zichzelf identificeren. De groep moet zich gedragen volgens de regels en waarden van hun biologische sekse.

Met zijn beslissing om veel transgenders uit het leger te weren, draait Trump het beleid van zijn voorganger Barack Obama terug. Die besliste dat transgenders zich mochten uiten in het Amerikaanse leger en medische zorg konden krijgen.