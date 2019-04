Al bijna tienduizend mensen zijn de Libische hoofdstad Tripoli ontvlucht vanwege de oplaaiende gevechten. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Verenigde Naties (VN).

Ook hebben volgens de organisatie zeker drieduizend mensen om hulp gevraagd, maar kunnen zij door het geweld nog niet in veiligheid worden gebracht.

Daarnaast zitten ongeveer vijftienhonderd vluchtelingen en migranten onder erbarmelijke omstandigheden vast in detentiecentra. Volgens de VN zijn zij in levensgevaar. "Ze moeten dringend in veiligheid worden gebracht. Dit is simpel gezegd een kwestie van leven of dood", sprak VN-commissaris voor vluchtelingen Filippo Grandi.

Eerder op vrijdag waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een uitbraak van besmettelijke ziekten in het gebied. Ziekenhuizen in Tripoli hebben medicijnen en andere hulpgoederen ontvangen van de WHO. Deze organisatie meldt dat er genoeg noodhulp is voor zo'n twee weken, terwijl de problemen in het gebied groter lijken te worden.

De VN eist dat de vijftienhonderd mensen die vastzitten in detentiecentra zo spoedig mogelijk worden vrijgelaten. (Foto: AFP)

Gewelddadige strijd in zuiden van Tripoli

In het zuiden van Tripoli is een gewelddadige strijd gaande. Al meer dan een week proberen troepen van krijgsheer Khalifa Haftar de hoofdstad in te nemen.

Generaal Haftar geldt als de machtigste opponent van de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj. De regeringssoldaten hebben de toegang tot de stad onder meer geblokkeerd met containers.