De 74-jarige advocaat Gregory Craig wordt door het Amerikaanse openbaar ministerie ervan verdacht valse verklaringen te hebben afgelegd in het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Tussen 2009 en 2010 was Craig adviseur van voormalig president Barack Obama in het Witte Huis, daarvoor werkte hij voor de regering van president Bill Clinton.

Craig zou hebben gelogen over zijn tijd in het Oekraïense ministerie van justitie in 2012. Ook zou hij informatie hebben achtergehouden. Hij riskeert vijf jaar cel en ontkent alle beschuldigingen.

In het Ruslandonderzoek van Robert Mueller werden eerder al oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn, oud-advocaat Michael Cohen van president Donald Trump en diverse anderen in staat van beschuldiging gesteld.

Mueller onderzocht twee jaar lang of bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 er sprake was van Russische inmenging en of er geheime afspraken waren tussen het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump en Rusland.