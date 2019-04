Het Nigeriaanse leger heeft maandag alle tienduizend inwoners van een stad in de staat Borno gedwongen om te vertrekken, meldt de VN donderdag. Het zou gaan om een operatie om leden van de terroristische organisatie Boko Haram op te sporen.

De VN bevestigde in een verklaring dat de inwoners van Jakana zonder waarschuwing werden gedwongen zich naar een vluchtelingenkamp in de stad Maiduguri te begeven. Die ligt op ongeveer 40 kilometer afstand van Jakana.

Volgens de VN kregen de inwoners weinig tijd om zich op de reis voor te bereiden. Sommigen arriveerden in Maiduguri "met niets, nog niet eens met schoenen aan hun voeten".

Een bevelhebber van het Nigeriaanse leger, Abdulmalik Bulama Biu, liet donderdag weten dat de strijdkrachten in de noordoostelijke staat een operatie uitvoeren om leden van de terroristische groepering Boko Haram op te sporen. Hij gaf verder geen details.

De Nigeriaanse regering zegt dat ongeveer de helft van de inwoners van Jakana, zo'n vijfduizend mensen, dinsdag weer naar huis kon.

Het noordoosten van Nigeria, en vooral de staat Borno, is al tientallen jaren het toneel van strijd tussen de Nigeriaanse regering en islamitische extremisten, zoals die van Boko Haram. Het geweld heeft honderdduizenden Nigerianen op de vlucht doen slaan. De meesten van hen kwamen terecht in Maiduguri.

Niet eerste gedwongen verplaatsing

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari riep vorig jaar de overwinning uit, maar sinds december is het aantal aanslagen op burgers en militairen weer flink toegenomen. In februari van dit jaar werden de presidentsverkiezingen uitgesteld vanwege een golf van geweld in het noorden van Nigeria.

De tocht van de bevolking van Jakana is overigens niet de eerste gedwongen verplaatsing in Borno. Politieke druk om voortgang in de strijd tegen Boko Haram te laten zien leidde er in juni vorig jaar toe dat duizenden vluchtelingen in Maiduguri opdracht kregen om zich in een stadje in onveilig gebied te vestigen.

In september vielen extremisten dat stadje aan en sloegen de inwoners weer op de vlucht.