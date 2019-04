Julian Assange is donderdag door een Britse rechter schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. Hiervoor kan de WikiLeaks-voorman een celstraf krijgen van maximaal een jaar.

In het kort Assange riskeert celstraf van maximaal een jaar

WikiLeaks-voorman na zeven jaar uit ambassade Ecuador

VS vraagt om uitlevering wegens samenzwering

Assange werd donderdag opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Ecuador had het politiek asiel van de Australiër na zeven jaar ingetrokken. De aanhouding vond plaats na een uitleveringsverzoek door de Verenigde Staten.

Tijdens een zitting pleitte Assange donderdagmiddag onschuldig voor zijn vlucht naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Zijn advocaat stelde dat Assange destijds geen eerlijk verhoor heeft gekregen. De rechter noemde die claim lachwekkend.

Assange meldde zich in 2012 bij de ambassade om te voorkomen dat hij zou worden overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. Die wilden hem ondervragen vanwege beschuldigingen van seksueel geweld.

Hoewel de Zweedse justitie dat onderzoek heeft gestaakt, bleef Assange in de ambassade. Het Verenigd Koninkrijk wilde hem namelijk ook aanhouden, omdat hij de voorwaarden voor zijn borg had geschonden.

VS beschuldigt Assange van samenzwering

Justitie in de VS beschuldigt Assange van samenzwering en computervredebreuk. De medeoprichter van WikiLeaks kan maximaal vijf jaar cel krijgen, heeft het ministerie van Justitie in Washington laten weten.

In de Amerikaanse aanklacht staat dat de Australiër heeft samengewerkt met de Amerikaanse voormalige militair Chelsea Manning om illegaal toegang te krijgen tot overheidscomputers.

Manning speelde informatie over Amerikaanse militairen door naar WikiLeaks toen zij als man dienst deed in onder meer Irak. Manning werd in 2013 schuldig bevonden aan diefstal en spionage en kreeg 35 cel, maar kwam in 2017 vervroegd vrij.

De Britse rechtbank heeft donderdag bepaald dat de Amerikanen voor 12 juni met bewijs moeten komen voor de aanklachten tegen Assange. Eerder noemde de VS de betrokkenheid van Assange bij de hacks een van de grootste inbreuken op vertrouwelijkheid van beveiligde informatie in de Amerikaanse geschiedenis.

WikiLeaks publiceerde staatsgeheimen

De Britse regering stelde na de aanhouding van Assange dat het geen mensen uitlevert aan landen als zij daar ter dood veroordeeld zouden kunnen worden. Eerder stelde Ecuadoraanse president Lenín Moreno al dat het VK voor de arrestatie in de ambassade de garantie had gegeven dat Assange niet zal worden uitgeleverd aan een dergelijk land.

Assange vreesde al jaren te worden uitgeleverd aan de VS vanwege publicaties van staatsgeheimen via WikiLeaks. Op het klokkenluidersplatform werden onder meer documenten en beeldmateriaal over de Amerikaanse oorlogen in Irak en Afghanistan geopenbaard.