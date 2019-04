De Soedanese minister van Defensie, Awad Mohamed Ahmad Ibn Auf, heeft donderdag in een toespraak op de staatstelevisie gezegd dat Omar Al Bashir is afgezet als president van Soedan. De aftreding is tot stand gekomen na een staatsgreep.

In het kort President Omar Al Bashir afgezet

Minister van Defensie roept noodtoestand uit

Militaire raad leidt land in tweejarige transitieperiode

De minister kondigde een noodtoestand voor drie maanden uit. In Soedan komt een tweejarige transitieperiode waarbij de militaire raad het land zal regeren. De grondwet zal worden opgeschort.

De minister van Defensie meldde in zijn toespraak ook dat het luchtruim voor 24 uur dicht wordt gehouden en dat de grenzen voor onbepaalde tijd sluiten. Hij heeft ook een landelijke staak-het-vuren aangekondigd.

Het is nog niet bekend waar Al Bashir op dit moment verblijft, maar volgens de minister wordt hij op een 'veilige plek' vastgehouden. Ook wordt de ex-president volgens hem gearresteerd.

Donderdagochtend meldde Sadiq Al Mahdi, leider van de grootste Soedanese oppositiepartij, de Unna-partij, tegenover Al Hadath TV dat Al Bashir en zijn regeringsfunctionarissen werden vastgehouden.

De bevolking van het Afrikaanse land gaat al maanden de straat op om te protesteren tegen de regering. De belangrijkste organisator van de demonstraties verwerpt de verklaring van de minister, meldt een ingewijde.

Demonstranten vieren dat de president is afgezet. (Foto: AFP)

Economische crisis heerst in Soedan

Soedan kampt momenteel met een economische crisis die gepaard gaat met hoge inflatie en voedseltekorten. De betogingen in het land barstten in december los naar aanleiding van de stijging van de broodprijs. De protesten escaleerden afgelopen week.

De 75-jarige Al Bashir was dertig jaar lang de president van Soedan. Hij is in 1989 met een militaire staatsgreep aan de macht gekomen.

Hij wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag verdacht van genocide tijdens een opstand die in 2003 begon in de Soedanese regio Darfur. Naar schatting zijn toen 300.000 personen omgekomen.