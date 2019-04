WikiLeaks-voorman Julian Assange is donderdag door de Britse politie gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen, nadat het land zijn asiel heeft ingetrokken. Dat bevestigt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Assange verbleef sinds augustus 2012 in de ambassade van Ecuador. Hij vluchtte daarheen om uitlevering aan Zweden te voorkomen, nadat de Australiër daar werd beschuldigd in een verkrachtingszaak.

In mei 2017 staakten de Zweedse autoriteiten het onderzoek naar de vermeende verkrachting. De Britse autoriteiten wilden hem echter alsnog arresteren zodra hij de ambassade zou verlaten, omdat hij de wet had overtreden door naar de ambassade te vluchten.

Assange en Ecuador stonden de laatste tijd op gespannen voet met elkaar. Dat gebeurde nadat zich in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land aan strengere huisregels moest houden. In oktober verloor Assange een rechtszaak daarover.

Assange vreest uitlevering aan VS

Ook vreest Assange te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten voor de publicatie van Amerikaanse overheidsgeheimen via klokkenluidersplatform WikiLeaks. Daarop werden onder meer onthullingen over de Amerikaanse oorlogen in Irak en Afghanistan gepubliceerd.

In november werd via per ongeluk openbaar gemaakte rechtbankdocumenten bekend dat er in het geheim een aanklacht is ingediend tegen iemand die 'Assange' heet. Om welke beschuldiging de zaak precies draait, is door gebrek aan details onduidelijk.

Volgens de Ecuadoraanse president Lenin Moreno heeft het Verenigd Koninkrijk de garantie gegevens dat Assange niet zal worden uitgeleverd aan een land waar hij ter dood veroordeeld zou kunnen worden.

Het is onduidelijk of de VS daadwerkelijk wil dat Assange uitgeleverd wordt. Het is aan de Britse rechter wat er nu met de WikiLeaks-voorman gaat gebeuren.