Het constitutionele hof in Zuid-Korea heeft bepaald dat een wet uit 1953 die abortus verbiedt voor het einde van 2020 opgeheven moet zijn.

Een Zuid-Koreaanse rechtbank besloot in 2012 nog dat de wet grondwettig was. Wel waren de acht rechters destijds verdeeld over dat besluit.

De Zuid-Koreaanse regering kwam 66 jaar geleden met het verbod op abortus onder alle omstandigheden. Twintig jaar later werd de wet deels aangepast.

Zo mag een arts sindsdien abortus uitvoeren wanneer een zwangere vrouw of haar echtgenoot lijdt aan een bepaalde erfelijke aandoening of overdraagbare ziekte, wanneer de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting en wanneer de zwangerschap de gezondheid van de moeder in gevaar brengt.

Als een arts toch onder andere omstandigheden abortus uitvoert, kan hij of zij twee jaar gevangenisstraf krijgen. De zwangere vrouw riskeert een celstraf tot een jaar of een forse boete. Dit zal vanaf eind 2020 dus niet meer het geval zijn.