Het Internationaal Comité van het Rode Kruis en de Venezolaanse regering hebben een akkoord bereikt over humanitaire hulpverlening voor het land. Dat maakte president Nicolás Maduro donderdag bekend.

Maduro vertelde in een televisie-uitzending dat er een akkoord ligt zodat "alle mogelijke hulp aangeboden kan worden aan Venezolanen." De president ontkent dat er een humanitaire crisis is en stelt dat alle financiële problemen door sancties van de VS komen.

Venezuela kampt al maanden met een ernstig gebrek aan voedsel, medicijnen, water en elektriciteit. In het land heerst hyperinflatie waardoor geld praktisch waardeloos is geworden en volgens de Verenigde Naties zijn 3,7 miljoen Venezolanen inmiddels ondervoed. Eerdere pogingen om via vrachtwagens voedsel en andere hulp het land in te brengen werden door de regering van Maduro tegengehouden.