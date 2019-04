De Israëlische premier Benjamin 'Bibi' Netanyahu heeft dinsdag een vijfde regeringstermijn veiliggesteld. De voornaamste opponent van zijn rechtse partij Likud, de centrumpartij Blauw-Wit, erkende woensdagavond de eigen nederlaag.

"We hebben in deze ronde niet gewonnen. We zullen het leven van Likud tot een hel maken vanuit de oppositie", zei Yair Lapid, de nummer twee op de lijst van Blauw-Wit, in een verklaring die op de Israëlische televisie werd uitgezonden. De lijsttrekker van Blauw-Wit is Benny Gantz, oud-generaal van het Israëlische leger.

Peilingen lieten de hele avond en nacht een nek-aan-nekrace zien tussen Netanyahu en Gantz. De voormalige generaal was in twee van de drie exitpolls nog de favoriet. Beiden riepen zichzelf al voor de officiële uitslag tot winnaar uit.

Hoewel Likud en Blauw-Wit waarschijnlijk allebei 35 zetels in de Knesset, het Israëlisch parlement, hebben gewonnen, maakt de partij van Netanyahu veruit de meeste kans om een regeringscoalitie te vormen. Daarbij kan Likud op steun rekenen van religieuze partijen op rechts. De coalitie heeft voor een meerderheid 65 zetels nodig.

Netanyahu geplaagd door corruptieschandaal

Een vijfde regeringstermijn maakt van Netanyahu de langst zittende premier uit de Israëlische geschiedenis. Vader des vaderlands David Ben Gurion, de eerste premier van het land, diende vier termijnen uit.

Netanyahu wordt geplaagd door een corruptieschandaal. Hij zou dure geschenken hebben aangenomen en verschillende media gunstige belastingregelingen hebben aangeboden in ruil voor positieve berichtgeving.

Met zijn herverkiezing zijn de aanklachten die het Israëlische Openbaar Ministerie tegen de premier heeft ingediend niet weg, maar mogelijk zal Netanyahu aanvoeren dat ze moeten worden geseponeerd uit het landsbelang. Ook kan hij theoretisch een wet indienen die het onmogelijk maakt een zittende premier te vervolgen.