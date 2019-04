Een deel van de voormalige bewoners van het gebied rond de kerncentrale Fukushima is acht jaar na de kernramp weer teruggekeerd naar hun woningen.

Het gaat om voormalige inwoners van het dorp Okuma dat een paar kilometer naast Fukushima ligt, meldt The Guardian woensdag.

Het stralingsniveau hier is de afgelopen weken flink gedaald, doordat de overheid zich had ingezet om het gebied te ontsmetten. Daarom kon de noodverordening, die sinds de explosies in de centrale van kracht was, worden opgeheven.

Bijna de helft van de toenmalige inwoners van Okuma kan terugkeren. De rest van het dorp en het naastgelegen Futaba zijn nog niet schoon genoeg. Dorpen op een grotere afstand van de centrale zijn al eerder vrijgegeven.

Maar weinig mensen willen weer in Okuma gaan wonen

Het is overigens maar de vraag of alle voormalige inwoners willen terugkeren naar Okuma. Iets minder dan vierhonderd mensen hebben laten weten hun leven in het dorp weer op te willen pakken.

Een deel van het dorp wordt nog gebruikt voor de opslag van aarde die is afgegraven tijdens het schoonmaken van het dorp. De overheid heeft beloofd deze grond binnen twintig jaar weg te halen.

Critici verwijten overheid een pr-stunt

Critici stellen dat het repatriëren van de oud-inwoners van Okuma slechts een pr-stunt is. De regering zou met deze presentatie goede sier willen maken in aanloop naar de Olympische Zomerspelen in Tokio in 2020. De terugkeer zou naar de buitenwereld moeten uitstralen dat het gebied weer helemaal veilig is.

In maart 2011 ontploften de drie reactoren van de centrale als gevolg van een tsunami. Grote hoeveelheden radioactief materiaal verspreidden zich in de omgeving. Meer dan 160.000 mensen moesten hun huis verlaten.