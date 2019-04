De Amerikaanse minister van Justitie William Barr wil achterhalen wat de werkelijke beweegredenen van de FBI en zijn ministerie waren om in 2016 een onderzoek te starten naar de mogelijke samenspanning van het campagneteam van de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump met Rusland.

Barr heeft hiervoor een speciaal onderzoeksteam samengesteld.

De Republikeinen dringen al langer aan op zo'n onderzoek. De partijgenoten van president Trump beweren dat het speurwerk van de FBI en het ministerie destijds was ingegeven door een aversie tegen presidentskandidaat Trump. De onderzoekers zouden van meet af aan bevooroordeeld zijn geweest.

"Ik bekijk de wijze van onderzoek en probeer alle aspecten te achterhalen van het contraspionageonderzoek dat in de zomer van 2016 is uitgevoerd", zei Barr tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Barr presenteert binnen een week uitgekleed rapport

Barr stelde ook dat hij van plan is binnen een week een geredigeerde versie van het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller te overleggen aan het Congres. Daar is al een zeer summiere samenvatting van verspreid. Daarin staat dat er geen bewijs is voor samenspanning.

Medewerkers van het team van Mueller hebben al aan Amerikaanse media gemeld dat Barr veel voor Trump schadelijke bevindingen uit het eindrapport van het Ruslandonderzoek heeft weggelaten in zijn samenvatting.

"De inhoud van het rapport is schadelijker voor de president dan Barr in zijn samenvatting schrijft", zo zeggen de niet bij naam genoemde leden tegen The New York Times.

'Samenvatting van rapport bevat flinke hiaten'

Volgens de leden heeft Barr "verzaakt om een adequate samenvatting van het rapport te geven". Barr kwam vorige week met een samenvatting van vier pagina's van het rapport dat naar schatting ongeveer vierhonderd pagina's telt.

Niemand buiten het ministerie van Justitie heeft het volledige rapport van Mueller nog gezien, ook het Witte Huis niet. Nadat de samenvatting werd gepresenteerd, twitterde Trump dat hij "compleet vrijgepleit" is.