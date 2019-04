Met 690 uitgevoerde doodvonnissen in 2018 is het aantal executies wereldwijd gedaald tot het laagste aantal in tien jaar tijd, meldt Amnesty International in een woensdag verschenen rapport. In 2017 vonden er nog 993 executies plaats.

Alleen de cijfers van China zijn niet bekend. Dat land is volgens de organisatie koploper met duizenden doodvonnissen.

Voor zover bekend vonden de meeste executies plaats in Iran (253), Saoedi-Arabië (149), Vietnam (85) en Irak (52).

Het aantal terdoodveroordelingen daalde wereldwijd veel minder hard. Uiteindelijk waren er vorig jaar zestig minder doodvonnissen uitgesproken dan in 2017. In dat jaar kregen nog 2.591 mensen deze straf opgelegd.