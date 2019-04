België is in korte tijd twee keer opgeschrikt door mishandeling van katten. Vorige week zagen getuigen in Hoei dat een man zijn kat uit een woning schopte, waarna het dier overleed. En in de deelgemeente Webbekom heeft iemand een kat opgehangen aan een boom in de tuin van zijn baasjes.

De baasjes van het dier proberen via een oproep op sociale media erachter te komen wie de gruweldaad op zijn of haar geweten heeft. Ook de politie heeft een onderzoek ingesteld.

Er is een online petitie gestart met daarin het verzoek om de verdachte in Hoei te straffen. Die is inmiddels al bijna honderdduizend keer ondertekend. Hij liet zelf aan de politie weten dat zijn huisdier is omgekomen door een spijtig ongeval tijdens het huishouden.

Inmiddels is er volgens dagblad La Meuse een strafzaak tegen de man aangespannen. Hij riskeert een celstraf van vijftien jaar en een geldboete.