Burgemeester Bill de Blasio van de Amerikaanse stad New York heeft in gedeeltes van het stadsdeel Brooklyn de noodtoestand afgekondigd met het oog op de gezondheid. In het gebied is een mazelenepidemie uitgebroken en burgers worden nu verzocht zich te laten vaccineren.

Inmiddels zijn 285 mensen geïnfecteerd met de ziekte, die fataal kan zijn. Het is de grootste mazelenuitbraak sinds 1991, vertelde De Blasio tijdens een persconferentie in Brooklyn.

De uitbraak concentreert zich vooral in de orthodox-joodse gemeenschap in de wijk Williamsburg. "Dit is het epicentrum van een uitbraak die erg zorgwekkend is", aldus de burgemeester. "We moeten er onmiddellijk iets aan doen."

Mensen die in bepaalde postcodegebieden wonen en niet zijn ingeënt tegen mazelen, moeten een vaccinatie halen. Anders riskeren zij een boete die kan oplopen tot omgerekend bijna 900 euro.

"Het lijdt geen twijfel dat vaccinaties veilig, effectief en levensreddend zijn", zegt De Blasio. "Ik verzoek iedereen om hun vaccinaties te halen om hun kinderen, families en gemeenschap te beschermen."

Mazelen kunnen fataal zijn

Ook in de rest van de Verenigde Staten neemt het aantal mazeleninfecties toe. Dit jaar zijn er 465 infecties in negentien staten geconstateerd.

De mazelen kunnen een middenoorontsteking, diarree en in erge gevallen een longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Vooral kwetsbare mensen, zoals kinderen en volwassenen met een verminderd afweersysteem, hebben een grotere kans om ziek te worden.

Vaker mazelen in Nederland

Ook in Nederland komen mazelen dit jaar vaker voor. In de eerste drie maanden van 2019 zijn er in Nederland tien meldingen over patiënten met mazelen binnengekomen. In de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 werd melding gemaakt van maximaal twee patiënten.

Volgens de GGD zorgt de dalende vaccinatiegraad ervoor dat het mazelenvirus zich makkelijker kan verspreiden.

De organisatie wijst erop dat een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig is om grote verspreiding in Nederland te voorkomen. Momenteel ligt de vaccinatiegraad van kinderen rond de leeftijd van twee jaar onder dit percentage.