Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten dat zestien voormalige regeringsmedewerkers van Saoedi-Arabië niet meer welkom zijn in de Verenigde Staten.

Zij krijgen dat inreisverbod voor hun rol in de zaak over de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij verdween in oktober vorig jaar tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel.

De VS kan een inreisverbod opleggen als het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aanwijzingen heeft dat medewerkers van een buitenlandse regering betrokken zijn bij corruptie of een ernstige schending van mensenrechten.

Saud Al Qahtani, een voormalige assistent van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, is een van de zestien Saoedi's die het land niet meer in mogen. Hun tegoeden in de VS waren eerder al bevroren.

Het Amerikaanse ministerie had onlangs al de visa van zo'n twintig Saoedi's ingetrokken.